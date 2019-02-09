Jandarmadan kumarhane operasyonu

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından bir lokale yapılan baskında çok sayıda tombala ele geçirilirken, 3 bin lira para cezası kesildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Orhangazi ilçesinde bir lokalde kumar oynatıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri baskın düzenledi. Lokalde bulunan H.D. ,M.D. ,Ö.Ş., N.M., O.K., S.Ü., İ.U. ve E.D. tombala oynadıkları esnada yakalandı. Yapılan aramalarda 8 adet tombala kağıdına ve pullara el konuldu. Bahse konu lokali işleten E.Ç. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmek suçundan idari işlem yapıldı. 9 şahsın her birine 320 lira cesa kesildi.
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Cumartesi sabahı kahreden haber!
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum