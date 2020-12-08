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  4. Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası

Jandarmadan kurallara uymayan 269 kişiye 547 bin 350 TL para cezası

08.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca; emre aykırı davranış, sarhoşluk, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kabahatler ile Covid-19 denetimleri kapsamında (sosyal mesafe, karantina/izolasyon tedbirlerine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma zorunluğuna uymamaktan) 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL, 1 konaklama tesisine veri göndermemekten 9 bin 12 TL idari para cezası uygulanırken, 6 kişi hakkında ise Covid-19 kurallarına riayet etmemekten adli işlem yapıldı.

Trabzon’da jandarmanın sorumluluk alanları içerisinde yapılan denetimlerde 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL para cezası kesildi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığınca; emre aykırı davranış, sarhoşluk, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kabahatler ile Covid-19 denetimleri kapsamında (sosyal mesafe, karantina/izolasyon tedbirlerine sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske takma zorunluğuna uymamaktan) 269 kişiye toplam 547 bin 350 TL, 1 konaklama tesisine veri göndermemekten 9 bin 12 TL idari para cezası uygulanırken, 6 kişi hakkında ise Covid-19 kurallarına riayet etmemekten adli işlem yapıldı.

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