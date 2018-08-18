 JANDARMADAN KURBAN BAYRAM ÖNCESİ SAHTE PARA OPERASYONU

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen, Kurban Bayramını fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlandığı belirtilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

BAYRAMDA DOLANDIRACAKLARDI

Jandarma ekipleri, Fatih'te terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları yönünde bilgi aldı. Şüphelilerin Fatih'te bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri baskın yaptı.

Operasyonda T.G. sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı. Baskında yaklaşık 13 bin adet 500 bin'lik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon sahte TL, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.