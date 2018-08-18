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 JANDARMADAN KURBAN BAYRAM ÖNCESİ SAHTE PARA OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen, Kurban Bayramını fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlandığı belirtilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen, Kurban Bayramını fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlandığı belirtilen kişilere yönelik operasyon yaptı.

BAYRAMDA DOLANDIRACAKLARDI
Jandarma ekipleri, Fatih'te terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere aranan kişilere sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi ve diploma basan kalpazanların, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları yönünde bilgi aldı. Şüphelilerin Fatih'te bulunan bir binayı matbaa olarak kullandığını tespit eden jandarma ekipleri baskın yaptı.
Operasyonda T.G. sahte belge ve sahte para basarken suçüstü yakaladı. Baskında yaklaşık 13 bin adet 500 bin'lik sahte İran Riyali, yaklaşık 1 milyon sahte TL, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.

İRAN RİYALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Operasyonda yüklü miktarda sahte İran riyalinin ele geçirilmesi dikkat çekerken, son dönemde İranlı vatandaşların İstanbul'da turizm amaçlı yoğun olarak bulunmaları sebebiyle, sahte basılan İran Riyalinin kolay anlaşılamayacağını düşünen kalpazanların bu para birimini tercih ederek piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan jandarma, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için, özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü: (Jandarma Kamerası)
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-Operasyondan görüntü
-Ele geçirilen cihazlardan görüntü
-Ele geçirilen sahte paralardan görüntü
-Sahte kimliklerden görüntü
-Genel ve detaylar

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