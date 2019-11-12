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Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bonzai yapımında kullanılan 15 kilogram fubinaca maddesi ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.K. ve E.K. isimli şüphelilerin, yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (Fubinaca) İstanbul'da torbacı tabir edilen şahıslara dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin Küçükçekmece'de faaliyet gösterdiğini belirleyen ekipler, zanlıları takibe başladı.

Dikkat çekmemek için lüks bir rezidans kiralayan şüphelilerin uyuşturucu maddeleri burada depoladığı, Florya’da bulunan ve paravan olarak kullandıkları bir kafeteryada ise satış yaptıklarını tespit eden jandarma, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda T.K ile E.K, gözaltına alındı. Şüphelilerin Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramada, yatağın baza kısmına saklanmış uyuşturucu madde (Bonzai) yapımında kullanılan 15 kilogram Fubinaca maddesi ile uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

- 15 ton bonzai elde edilecekti

Ele geçirilen 15 kilogram Fubinaca'dan 15 ton bonzai elde edilebileceği bildirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bonzai Jandarma Küçükçekmece operasyon

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