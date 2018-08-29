Jandarma'dan narkotik operasyonu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Güdül ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö'yü takibe alan Jandarma ekipleri, yasal izinler alındıktan sonra şüphelinin evine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada yaklaşık bir kilogram uyuşturucu madde, bir tabanca, bir av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö, Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

