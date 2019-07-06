HABER

Jandarmadan nefes kesen operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.Bursa İl jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma ekipleri Rüştüye Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı.

Jandarmadan nefes kesen operasyon

Bursa’da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bursa İl jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma ekipleri Rüştüye Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Drone ile Ö.A. ve H.A. isimli şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde keşif yapıldı. Düzenlenen operasyonda drone ile havadan takip sağlanırken, jandarma köpeği Roket’te girilmedik yer bırakmadı.
Yapılan operasyonda özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış yaklaşık bin kök kenevir, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve raporlamalar yapıldıktan sonra imha edildi.

Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarmadan nefes kesen operasyon

Jandarmadan nefes kesen operasyon

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Bolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandıBolu’da, 72 milyon dolarlık radyoaktif madde yakalandı
Aydıntepe Yeraltı Şehri, hayran bırakıyorAydıntepe Yeraltı Şehri, hayran bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

Engelli genç kıza tecavüz iddiası!

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7.1 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.