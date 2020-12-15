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Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

15.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece’de takip ettikleri bir araca düzenledikleri operasyonla 8 kilo metamfetamin ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece’de takip ettikleri bir araca düzenledikleri operasyonla 8 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan M.M.K ve C.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.M.K ve C.Ö. isimli şahısların doğu illeri üzerinden İstanbul’a uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri ikamet ettikleri adresler ile bağlantılı oldukları şahısları mercek altına aldı.

Satışa Giderken Yakaladı
M.M.K ve C.Ö. isimli şüpheli şahısların, Büyükçekmece’de bulunan ikamet adresleri çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evlerinde sakladığını ve kiraladıkları araçlar ile satışını yaptığını belirledi. Şahısları yakın takibe alan ekipler, kiraladıkları aracın bagajına uyuşturucu maddeyi saklayarak evden çıkış yaptıklarını tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı.

Stepneden Uyuşturucu Fışkırdı
Aracı takibe alan Jandarma ekipleri, bütün geçiş yollarını tuttu. M.M.K ve C.Ö. isimli şüpheli şahısları, araçlarının stepnesine sakladıkları uyuşturucu maddeyi satamadan, araç içerisinde etkisiz hale getirdi. Jandarma ekipleri narkotik köpeği Vadi’nin de katılımıyla araçta arama yaptı. Vadi’nin bagaj bölgesine tepki vermesi üzerine burada yapılan aramada stepne boşluğuna yerleştirilmiş birer kiloluk poşetler içerisinde 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Suç Dosyaları Kabarık
Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmayla; daha önce de Uyuşturucu İmal ve Ticareti ile birlikte M.M.K nın 5, C.Ö. nün ise 4 farklı suçtan kaydı bulunduğunu tespit etti. M.M.K ve C.Ö, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

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