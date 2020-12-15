Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece’de takip ettikleri bir araca düzenledikleri operasyonla 8 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan M.M.K ve C.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.M.K ve C.Ö. isimli şahısların doğu illeri üzerinden İstanbul’a uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri ikamet ettikleri adresler ile bağlantılı oldukları şahısları mercek altına aldı.

Satışa Giderken Yakaladı

M.M.K ve C.Ö. isimli şüpheli şahısların, Büyükçekmece’de bulunan ikamet adresleri çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi evlerinde sakladığını ve kiraladıkları araçlar ile satışını yaptığını belirledi. Şahısları yakın takibe alan ekipler, kiraladıkları aracın bagajına uyuşturucu maddeyi saklayarak evden çıkış yaptıklarını tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı.