HABER

Jandarmadan öğrenci servislerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik ekibi öğrenci servis minibüslerini denetledi.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik ekibi öğrenci servis minibüslerini denetledi. Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timi, olası kazaların önüne geçmek için köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan minibüsleri denetledi. Bu sabah Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki ilçe girişinde yapılan denetimde jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak, araç içi güvenlik kamerası, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları, yolculuk esnasında şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaları, araca iner ve binerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Jandarmanın eğitim öğretim yılı boyunca farklı güzergahlarda denetimlerinin sıklıkla devam edeceği belirtildi. Servis şoförlerinden Yaşar Kaya, denetimlerden memnun olduklarını ve kurallara uymaya özen gösterdiklerini belirterek, Daha okulun ilk gününden güzel bir uygulama. Bu denetimlerden dolayı olaylar ve kazalarda farklılık var. Kazalar azalıyor. Okulların önünde biraz daha dikkatli olunuyor. Geliş ve gidişler denetimli ve güvenli oluyor dedi.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Uzungöl'e teleferik projesiUzungöl'e teleferik projesi
Oylat Kaplıcaları'nda 300 bin kişi şifa aradıOylat Kaplıcaları'nda 300 bin kişi şifa aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Business HT kapandı mı? Ciner Holding'ten flaş karar

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

Ortaokul öğrencisi Gizem Camgöz son yolcuğuna uğurlandı

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

Yeni evli çifti Tire'deki kaza ayırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.