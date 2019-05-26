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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği Yılı" olması nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerde trafik güvenliği eğitimi verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği Yılı" nedeniyle sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerde trafik güvenliği eğitimi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği Yılı" olması dolayısıyla İstanbul Fen Bilimleri Merkezi Okulu, Taşdelen 125.Yıl İlkokulu, Sultançiftliği İlkokulu, Rahmi-Mihriban Bedestenci İlkokulu ve Mehmetçik Anadolu Lisesinden gelerek Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrencilere "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafik eğitimi verildi.

Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen eğitimle öğrencilerde, özellikle trafikte iken yayaların ve sürücülerin birbirlerini görmelerinin gerekliliği konusunda farkındalık oluşturuldu. Aynı zamanda öğrencilere araç sürücüleri ve trafik görevlilerine görülecek şekilde nasıl davranmaları gerektiği ile araçların sesini, trafik görevlilerinin uyarılarını, sesli trafik işaretlerini görerek ve duyarak nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretildi.

Öğrencilere, S70-İ Skorsky genel maksat helikopter ile Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timi tanıtılarak, görevlerin icrasında kullanılan teçhizat ve malzemeler hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı trafik parkurunda jandarma yeleği giyen öğrenciler trafikçi, sürücü, yaya ve gözlemci olarak çeşitli görevler alarak akülü bisiklet kullandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma öğrenci trafik

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