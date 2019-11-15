Jandarmadan okul güvenliği için "drone" ile denetim

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okul güvenliği için drone ile denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri, öğrencilerin güvenle ulaşımlarının sağlanması, kazaların önlenmesi, güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarının uzaklaştırılması, çocuk istismarının önlenmesi amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde trafik ekipleri, araçların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğunu, servis şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederek, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Ekipler, öğrencileri de okul servisi ya da diğer araçlarda emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı.

Asayiş ekipleri ise drone ile okul çevresini izledi.

Öğrencilerle görüşen ekipler, karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda "156 Jandarma İmdat" hakkını aramalarını istedi.

