Jandarmadan okul servislerinin şoförlerine trafik eğitimi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinin şoförlerine 'güvenli sürücülük ve farkındalık' eğitimi verildi.

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinin şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda; sürücülerin taşıma sırasında uyması gereken kurallar, servis şoförlerinin araçlarında bulundurması gereken araç ve gereçler, temel ilk yardım bilgileri, taşıma uygulamaları ile güvenli taşımacılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, daha sonra okulları gezerek, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirip, trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verdi.

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