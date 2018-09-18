Jandarmadan okul servislerinin şoförlerine trafik eğitimi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinin şoförlerine 'güvenli sürücülük ve farkındalık' eğitimi verildi.
Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinin şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen toplantıda; sürücülerin taşıma sırasında uyması gereken kurallar, servis şoförlerinin araçlarında bulundurması gereken araç ve gereçler, temel ilk yardım bilgileri, taşıma uygulamaları ile güvenli taşımacılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ekipler, daha sonra okulları gezerek, öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirip, trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verdi.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!
Bunun adı barbarlık! 50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!
Suriye'den gelen açıklamada çok önemli 'Türk askeri' detayı
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum