Düzce Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyum sürecine destek olmak amacıyla okula yeni başlayan öğrencilerle sınıfa girip resim ve boyama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 7 personel, sabah saatlerinde Gümüşpınar İlkokulu'na gelerek okula yeni başlayan çocuklara sürpriz yaptı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından sınıflara giren jandarma ekibi, "Jandarma Çocuk Kitabı" ve boyama kitabı verdikleri çocukların okula uyum sürecine destek oldu.

Jandarma ekibine eşlik eden iz takip köpeği "Parkur" da çocukların ilgi odağı oldu.

Çocuklarla resim çizen ve boyama yapan ekip, balon ve Türk bayrağı dağıttıktan sonra okuldan ayrıldı.

