HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan operasyon: 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

Jandarmadan operasyon: 8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

21.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince puro kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince puro kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonla 8 milyon lira değerinde 80 bin paket puro ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurda yasadışı yollardan puro sokulduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları ve 1 aylık fiziki takip neticesinde puroların, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki büfelerde satıldığını tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, puroların Başakşehir’de bir depoda tutulduğunu ve dağıtımın buradan yapıldığını belirledi.

80 bin paket puro ele geçirildi
Çalışmaların ardından kaçakçıları yakalamak için harekete geçen ekipler, Başakşehir’deki depoya operasyon düzenledi. Puroların tutulduğu depoya düzenlenen operasyonla iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler M.A. ve Ö.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, depoda yapılan arama neticesinde dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan birine ait, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri 8 milyon TL olduğu belirlenen 80 bin paket puro ele geçirildi.

2 şüpheliden 1’i tutuklandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik operasyonlarının genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Dikkat! Dezenfektan kullandı, ehliyetini kaptırdıDikkat! Dezenfektan kullandı, ehliyetini kaptırdı
Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Google play hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Gaziantep'teki kazada acı detay: Düğün hazırlığı yaparken hayatını kaybetti

Acı olay: Düğününü bekliyordu, ölüm onu buldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Emin Saraç için taziye ilanı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ilanı

Annesinin mezarına gidiyormuş! Elektrikli bisikletle kaza yapan Yaren: Dedeme söylemeyin, çok üzülür

Elektrikli bisikletten düşen Yaren: Dedeme söylemeyin, üzülür!

Herkesin başına gelebilir: Dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptırdı

Dikkat! Dezenfektan kullandı, ehliyetini kaptırdı

Korona aşısı olan profesör antikor sonuçlarını paylaştı, gören aşı için sıraya girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Son Dakika! Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Osmaniye’de alarma geçildi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.