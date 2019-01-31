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Jandarmadan operasyon: TIR'da 500 kilogram skunk ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 09:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan operasyon: TIR'da 500 kilogram skunk ele geçirildi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) -İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

(FOTOĞAFLI)

Jandarmadan operasyon: TIR'da 500 kilogram skunk ele geçirildi

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