Jandarmadan operasyon: TIR'da 500 kilogram skunk ele geçirildi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) -İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda bir TIR'da 500 kilogram "Skunk" adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

(FOTOĞAFLI)



