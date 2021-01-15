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Jandarma’dan ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını

15.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Jandarma’dan ruhsatsız kahvehaneye kumar baskını

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ruhsatı olmayan bir kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye para cezası kesildi.Jandarma ekipleri tarafından Altındağ ilçesi Tatlar mahallesindeki kahvehaneye yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye adli para cezası kesildi.Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘’Ankara’nın Altındağ İlçesi Tatlar Mahallesi Yıkımcılar mevkiinde ruhsatsız olarak işletilen bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde ruhsatı olmayan bir kahvehanede kumar oynayan 12 kişiye para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri tarafından Altındağ ilçesi Tatlar mahallesindeki kahvehaneye yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye adli para cezası kesildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘’Ankara’nın Altındağ İlçesi Tatlar Mahallesi Yıkımcılar mevkiinde ruhsatsız olarak işletilen bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 14 Ocak 2021 tarihinde anılan kahvehanede yapılan aramada (12) şahsın, (2) masada kumar oynadıkları belirlenmiş, haklarında 1593 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten yaptırım uygulanmış ayrıca kahvehanenin ruhsatsız olduğu tespit edilmiş ve Altındağ Belediyesi tarafından mühürlenerek kapatılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

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