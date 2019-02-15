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Jandarmadan ruhsatsız silah baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

Düzce’nin Nuhlar köyünde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuhlar köyünde Y.

Jandarmadan ruhsatsız silah baskını

Düzce’nin Nuhlar köyünde jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuhlar köyünde Y. V.’nin evinde ruhsatsız silah olduğu ihbarı üzerine eve baskın yaptı. Yapılan baskında evde 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet 12 kalibrelik yivsiz av tüfeği, 1 adet tabanca görünümlü 20 kalibrelik yivsiz silah, 97 adet 9 mm çapında fişek, 35 adet 7,65 mm çapında fişek, 36 adet 12 kalibre çapında fişek, 13 adet 20 kalibre çapında fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, Y.V. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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