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Jandarmadan sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:43 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, sahte alkol imal ederek tekel bayisinde satan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, sahte alkol imal ederek tekel bayisinde satan 3 şüpheli yakalandı. Avcılar ve Silivri’de 6 farklı adreste ve bir araçta yapılan eş zamanlı operasyonlarla; yüklü miktarda sahte alkol, dünyaca ünlü alkol firmalarına ait içki etiketleri ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Avcılar ve Silivri’de sahte alkol imal ederek tekel bayilerine satıldığı bilgisi üzerine araştırma başlatıldı. Aylar süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği adres ve satışa sundukları tekel bayisi tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler Avcılar ve Silivri’de 6 adrese ve bir araca eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 292 adet dolu içki şişesi, bin 190 litre sahte alkol, 100 adet sahte TAPDK bandrolü, 20 bin adet dünyaca ünlü alkol markalarına ait içki etiketleri, bir adet alkolmetre, 3 adet plastik tank, 650 adet boş içki şişesi, 4 adet makaron sigara sarma makinası, 210 gram kaçak tütün, bin 200 adet doldurulmuş makaron, 400 adet boş makaron ile içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

Pet su şişesinden sahte rakı çıktı
Evde incelemelerine devam eden jandarma ekipleri; evin mutfağının adeta içki imalathanesine döndüğünü fark etti. Mutfakta yapılan aramalarda çok miktarda pet şişeye rastlayan ekipler, şişelerdeki maddenin rakı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin sahte rakıları kamufle etmek maksadıyla pet su şişelerine doldurduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin kendilerine ait olan ve ruhsatsız olarak çalıştırıldıkları tekel bayisine yaptığı baskında 4 adet makaron sarma makinesi ve çok sayıda kaçak sigara ile kaçak tütün de ele geçirdi. Zanlılar ifadelerinde; imal ettikleri sahte alkoller ve kaçak sigaraları, burada sattıklarını itiraf etti. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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