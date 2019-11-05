HABER

JANDARMA'DAN SAHTE ALKOL VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul'da jandarma ekiplerinin Avcılar ve Silivri'de 6 farklı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yüklü miktarda sahte alkol, dünyaca ünlü alkol firmalarına ait içki etiketleri ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İstanbul DHA
İstanbul'da jandarma ekiplerinin Avcılar ve Silivri'de 6 farklı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yüklü miktarda sahte alkol, dünyaca ünlü alkol firmalarına ait içki etiketleri ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
M.Y., Y.B. ve H.K isimli kişilerin Avcılar ve Silivri'de sahte alkol imal ederek, tekel bayilerinde satışa sunduğu bilgisi alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği adres ve satışa sundukları Tekel bayisine operasyon düzenledi. Avcılar ve Silivri'de belirlenen 6 adres ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 292 dolu içki şişesi, bin 190 litre sahte alkol, 100 adet sahte TAPDK bandrolü, 20 bin adet dünyaca ünlü alkol markalarına ait içki etiketleri, bir alkolmetre, 3 plastik tank, 650 boş içki şişesi, 4 makaron sigara sarma makinası, 210 gram kaçak tütün, bin 200 adet doldurulmuş makaron, 400 adet boş makaronla içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

PET SU ŞİŞESİNDE SAHTE RAKI
Jandarma ekiplerinin bir adresin mutfağında yaptıkları aramalarda çok miktarda pet su şişesine doldurulmuş sahte rakı ele geçirdi. Şüphelilerin sahte rakıları kamufle etmek için pet su şişelerine doldurduğu belirtildi. Ekiplerin, şüphelilerin kendilerine ait olan ve ruhsatsız olarak çalıştırdıkları tekel bayisine yaptığı baskında ise 4 makaron sarma makinesi ve çok sayıda kaçak sigara ile kaçak tütün ele geçirdi. Şüpheliler ifadelerinde; imal ettikleri sahte alkoller ve kaçak sigaraları, burada sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
(JANDARMA KAMERASI)
-Baskın yapılan adresler
-Ele geçirilen maddeler
-Detaylar

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
Memur-Sen’den “Geleceğe Nefes” seferberliğine tam destekMemur-Sen’den “Geleceğe Nefes” seferberliğine tam destek
Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı olduKarnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii inşaatında son durum! Havadan fotoğraflandı

Taksim Camii'nde sona doğru!

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 94 kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! Soykırımı tanımışlar

FETÖ elebaşı Gülen'den Ermeni papaza mektup! 1965'te tanımışlar

Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.