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Jandarmadan sahte belge operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte belge düzenlediği belirlenen 1 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Jandarmadan sahte belge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte belge düzenlediği belirlenen 1 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 250 adet sahte mühür ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan M.K. isimli bir şahsın Avcılar’da bulunduğu bilgisini aldı. Yapılan çalışmalarda M.K.’nin başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurt dışına kaçmak isteyen veya yurt içinde yakalanmak istemeyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, pasaport, çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, sürücü belgesi bulunmayan sürücülere sahte sürücü belgesi ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediği tespit edildi.

Tek seferde ele geçirilen en fazla sahte mühür
M.K.’nin sahte belgeleri Avcılar’da ikamet ettiği evde hazırladığını belirleyen ve bu adresi takibe alan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda, ülke genelinde hizmet veren noter, nüfus müdürlüğü, belediyeler, emniyet müdürlükleri ve evlendirme daireleri gibi çeşitli kurumlara ait ait ve il il, ilçe ilçe tasnif edilmiş vaziyette, 250 adet sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi. Mühürlerin, ekipler tarafından tek seferde ele geçirilen en fazla sahte mühür olduğu öğrenildi.
Ele geçirilen sahte mühür ve belgelerin yanı sıra, resmi belgede sahtecilik piyasasına sahte mühür temin ettiği belirlenen M.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için düzenlenen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Jandarmadan sahte belge operasyonu

Jandarmadan sahte belge operasyonu

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