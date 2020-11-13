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Jandarma’dan sahte dezenfektan operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 09:24 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki ayrı adrese eş zamanlı sahte dezenfektan operasyonu düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki ayrı adrese eş zamanlı sahte dezenfektan operasyonu düzenledi. Aramalarda piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 Lt. olarak şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 Litre izopropil Alkol, 85 litre koku esansı ve binlerce sahte etiket ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle piyasa meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton Sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirdi. Operasyonda O.F. ve V.E. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen dezenfektanlar ile dezenfektan yapımında kullanılan malzemelerin, İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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