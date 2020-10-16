Jandarma’dan sahte içki operasyonu: 1 ton 647 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt’ta sahte içki satışı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 1 ton 647 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince Esenyurt’da D.T. isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sattığı iş yeri adresi belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Esenyurt’ta belirlenen adrese baskın düzenledi.

Sahte içkiler zulalardan ve depodan çıktı

İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 625 litre sahte rakı, 547 litre sahte votka, 475 litre viski olmak üzere toplam 1 ton 647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi D.T. gözaltına alındı.

Jandarma Uyarıyor

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.

