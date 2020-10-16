HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma’dan sahte içki operasyonu: 1 ton 647 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma’dan sahte içki operasyonu: 1 ton 647 litre sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:50 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt’ta sahte içki satışı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt’ta sahte içki satışı yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 1 ton 647 litre sahte içki ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince Esenyurt’da D.T. isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sattığı iş yeri adresi belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Esenyurt’ta belirlenen adrese baskın düzenledi.

Sahte içkiler zulalardan ve depodan çıktı
İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 625 litre sahte rakı, 547 litre sahte votka, 475 litre viski olmak üzere toplam 1 ton 647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi D.T. gözaltına alındı.
Jandarma Uyarıyor
Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attıTrafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor 
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıl hapse mahkum etti
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken aşı uyarısı: Fayda sağlamayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Federasyon kararını gözden geçirmeli
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Federasyon kararını gözden geçirmeli
Türkiye'de bir ilk! 'Muzır İçerikle Mücadele Programı' başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.