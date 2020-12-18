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Jandarma’dan sahte içki operasyonu

18.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler sahte içki deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 2 ton etil alkol ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince, Bahçelievler’de İ.K.

Bahçelievler sahte içki deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 2 ton etil alkol ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince, Bahçelievler’de İ.K. isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi. Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Bahçelievler’deki belirlenen adrese baskın düzenledi.
Sahte içkiler dağıtım için depoda hazır bekliyordu
Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, Jandarma ekipleri tarafından sahte içkilerin bu depodan İstanbul içine ve dışına dağıtım yapılması da engellendi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan depo sahibi İ.K.’nın, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan gözaltına alındığı, Jandarma’daki işlerinin ardından da adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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