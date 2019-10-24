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Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 08:49 | Son Güncelleme

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı.

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

(FOTOĞRAFLI)

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