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Jandarma’dan sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet düzenleyen şahsa operasyon

04.04.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile çalıntı araçlara ruhsat düzenleyen E.Y.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen şahıslara nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi ile çalıntı araçlara ruhsat düzenleyen E.Y. isimli şahıs Kartal’daki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. E.Y’nin ofis şeklindeki evinde yapılan aramalarda; 500 adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, 500 adet eski tip Sürücü Belgesi, 250 adet araç ruhsatı ve benzeri resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; E.Y. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte belge düzenlediği bilgisi alındı. Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, E.Y.’nin sahte belgeleri, Kartal ilçesinde bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.

Çekmeceler sahte evrak doluydu
Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; E.Y.’nin, matbaaya dönüştürülmüş evinde yaptıkları aramalarda; (500) adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, (500) adet eski tip Sürücü Belgesi, (250) adet Araç Ruhsatı, (1) adet bilgisayar, (1) adet yazıcı, (1) adet soğuk damga makinesi, (1) adet PVC kaplama makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

Teslime hazır ehliyetlere el konuldu
Jandarma ekipleri E.Y.’nin, çalıntı arabaların trafikte yakalanmadan rahatlıkla dolaşabilmelerini sağlamak için sahte ruhsat, sürücü belgesi olmayanlara veya her hangi bir nedenle Trafik görevlilerince sürücü belgesi alıkonulmuş şahıslara da sürücü belgesi düzenlediğini ortaya çıkardı. E.Y.’nin sipariş üzerine hazırlamış olduğu (5) adet sürücü belgesine de el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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