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Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 tutuklu

28.01.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 tutuklu

Bartın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye çalışan E.T.

Bartın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasaya sahte para sürmeye çalışan E.T. (29) suçüstü yakalanırken şüphelinin üstü ve ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Bartın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince piyasaya sahte para sürmeye çalışan E.T. suçüstü yakalandı.
Arıt ve Aydınlar köylerindeki esnaflardan alışveriş yapıp sahte paralar kullanarak ödeme yapmak suretiyle piyasaya sahte 100 TL’lik banknot sürmeye çalışan E.T. (29) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 50 TL ve 100 TL’lik banknotlardan oluşan binlerce liralık sahte para ele geçirildi.
Şüpheli E.T. Bartın Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.
Sahte paraların kaynağına ulaşma noktasında soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 tutuklu

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