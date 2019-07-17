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Jandarmadan sahte para operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yaptığı sahte para operasyonunda 43 adet sahte 50 TL’lik banknot ve bir adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi.

Jandarmadan sahte para operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin yaptığı sahte para operasyonunda 43 adet sahte 50 TL’lik banknot ve bir adet sahte 100 TL’lik banknot ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beycuma beldesinde E.Ö., T.Ö. ve E.T.D.’ye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde sahte para yakalanması üzerine evlerinde de arama yapıldı. Operasyonda 43 adet A625-255066 seri numaralı 50 TL ve 1 adet 042853140 seri numaralı 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

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