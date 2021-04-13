Jandarmadan sahte pasaport operasyonu! Portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kişilere sahte pasaport, firari olarak aranan kişilere ise sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Türkiye'ye yasadışı yollardan gelmiş yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izin belgesi düzenleyen Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler Esenyurt'ta tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

M.A. ve M.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda; 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, sağlık raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, para detektörü, baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.