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  4. Jandarmadan sahte pasaport operasyonu! Portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmışlar

Jandarmadan sahte pasaport operasyonu! Portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmışlar

13.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü mensuplarına sahte pasaport ve belge düzenleyenler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yakalanan şüphelilerin portakal sıkacağını mühür basma aleti olarak kullandıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarmadan sahte pasaport operasyonu! Portakal sıkacağından mühür basma aleti yapmışlar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapmak isteyen kişilere sahte pasaport, firari olarak aranan kişilere ise sahte kimlik düzenleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Türkiye'ye yasadışı yollardan gelmiş yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izin belgesi düzenleyen Suriye uyruklu M.A. ve M.T. isimli şüpheliler Esenyurt'ta tespit edilen adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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M.A. ve M.T.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda; 244 sahte pasaport, 320 sahte kimlik kartı, 45 sürücü belgesi, sağlık raporu, 297 sahte pasaport belgesi, 189 sahte kimlik belgesi, 2 kart okuyucu, 5 fotokopi makinesi, 4 bilgisayar, para detektörü, baskı makinesi, 2 belge tarayıcı, 2 kimlik kaplama makinesi, 6 yazıcı, 2 kart basım cihazı, 5 pres ve kağıt kesme makinesi, 104 sahte mühür ve kaşe ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 dolar ele geçirildi.

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BİN İLE BİNBEŞYÜZ DOLARA SAHTE BELGE

M.A ve M.T. isimli şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarında, sahte belgeleri bin dolar ile bin 500 dolar civarında paraya düzenlediklerini itiraf etti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, hazırladıkları sahte belgelere özellikle portakal sıkacağı ile mühür bastıkları tespit edildi. Sorgulamaları tamamlanan şüpheliler, haklarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan düzenlenen suç dosyasıyla çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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