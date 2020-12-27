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Jandarmadan sahtecilik operasyonu

27.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı düzenleyen şahsı Avcılar’daki evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı düzenleyen şahsı Avcılar’daki evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakaladı. Evde gizli bölmeye dönüştürülmüş odada yapılan aramalarda sahte araç tescil belgeleri, nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; M.K. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, naylon fatura, sahte araç tescil belgesi ile sigorta poliçesi düzenlediği bilgisini aldı. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, M.K.’nin sahte belgeleri Avcılar ilçesinde bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi.

Evdeki gizli bölmede imalat yapmış
Eve baskın düzenleyen ekipler, portmanto ile kamufle edilerek matbaaya dönüştürülmüş gizli bir odayı fark etti. Odada yapılan aramalarda 10 adet içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait sahte araç tescil belgesi, bin adet doldurulmaya hazır nüfus cüzdanı, 2 bin adet araç tescil belgesi, bin adet sürücü belgesi, 2 adet PVC kaplama makinesi, bilgisayar, yazıcı, soğuk damga makinesi ile çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe, fatura ve araç sigorta poliçesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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