Jandarmadan Sarıyer’de maske ve sigara denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer’de maske takmayan ve sigara içenlere yönelik denetimlerde bulundu. Ekipler otobüs durağında sigara içen iki genç kıza ceza kesti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer Kilyos’ta denetime çıktı. Vatandaşları korona virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan ekipler, otobüs durakları, semt pazarı ve çarşıda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler jandarma aracından da anons yaparak korona virüs önlemleri hatırlattı.

Denetimler sırasında maske takmayan ve sigara için iki genç kıza da 900 TL idari para cezası kesildi. Genç kızlar yasaktan haberleri olmadığını söyledi.

