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Jandarmadan şehit öğretmenin eşine Öğretmenler Günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier'i ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli, mesai arkadaşları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier'i okulunda ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier, şehidin meslektaşları tarafından unutulmadı.

İstanbul Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay İlker Şimşek ve İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli, Fatma Yenier'i öğretmenlik yaptığı Sarıyer'deki Bahçeköy Türkan Efe İlkokulunda ziyaret etti.

Yenier'in Öğretmenler Günü'nü kutlayan Şimşek, Yenier'e bir demet çiçek ve hediye takdim etti. Okul Müdürü Mehmet Altunhan'ı da ziyaret eden Şimşek, Altunhan'a plaket sundu.

Daha sonra öğretmenler odasına ve diğer sınıflara ziyaretler gerçekleştiren Jandarma Albay Şimşek ve jandarmalar, öğretmenlere çiçek hediye ederken, öğrencilere de oyuncak dağıttı.

Şehit Yenier, 6 Eylül 2019'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde Motosikletli Asayiş Tim Komutanı olarak görevli iken İstanbul Havalimanı yolunda devriye sırasında trafik kazası geçirerek şehit olmuştu. Yenier’in naaşı, memleketi Adana’da defnedilmişti.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier

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