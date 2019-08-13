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JANDARMADAN "ŞEKERCİ ABİ" OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından uyuşturucu getirip İstanbul'da satmaya hazırlanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yurt dışından uyuşturucu getirip İstanbul'da satmaya hazırlanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şekerci Abi" olarak bilinen H.B. isimli bir şüphelinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, yapılan fiziki takip neticesinde şekerci abi olarak bilinen şüphelinin uyuşturucu maddeleri Bahçelievler'de tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi. Jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan "Şekerci Abi" lakaplı H.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken bağlantılı olduğu tespit edilen M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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(JANDARMA KAMERASI)
-Operasyon anı
-Ekiplerin içeride arama yapması
-Bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detaylar

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