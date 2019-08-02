HABER

Jandarma’dan sikke operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü’de 8 adet Roma dönemine ait heykel ile 359 adet sikke ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurdu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü’de 8 adet Roma dönemine ait heykel ile 359 adet sikke ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 adet Roma dönemine ait boyları 8 ile 21 santimetre arasında değişen heykel ve 359 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, söz konusu kültür tabiat varlıklarına ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Manavgat’ta hırsızlık şüphelileri yakalandıManavgat’ta hırsızlık şüphelileri yakalandı
Çeşme'de, 2 lastik botta 81 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de, 2 lastik botta 81 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.