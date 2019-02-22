Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon

Kastamonu’nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiler. Operasyonda yapılan aramada 28 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca şarjörü, bin 200 adet tabanca fişeği, 32 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 30 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

