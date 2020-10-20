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Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, kuru sıkı silahlardan el yapımı tabanca imâl eden iki kişi suçüstü yakalandı.Hocaköy’de ikamet eden H.S.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, kuru sıkı silahlardan el yapımı tabanca imâl eden iki kişi suçüstü yakalandı.
Hocaköy’de ikamet eden H.S. ve O.E. isimli iki şahsın kendilerine ait ev ve eklentilerinde, kuru sıkı tabancaların namlusunda oynama yapmak suretiyle el yapımı tabanca imal edip sattıkları istihbaratı alındı. Jandarma ekipleri söz konusu şahısların evlerine baskın yaptı. Bursa ve İnegöl jandarma ekiplerinin yanı sıra operasyona KOM ekipleri de katıldı. Yapılan operasyonda 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Payp), metamfetamin, 200 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 12 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, fişek, mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. H.S. ve O.E. gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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