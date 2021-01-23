Jandarma’dan Silivri’de yazlık eve kumar baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri’de yazlık bir eve kumar baskını düzenledi. Operasyonda suçüstü yakalanan 11 şahsa toplamda 52 bin lira para cezası kesen ekipler evde 35 bin lira, 3 bin Dolar ve 700 Euro para ile evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte bandrol ile 1 adet kuru sıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kamera ile korunmaya çalıştılar

İstanbul İl Jandarma ekiplerince; Silivri ilçe merkezinde bar işletmecisi olan E.Y.’nin, Silivri’de bir yazlıkta kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu yazlığı takibe alan ekipler tarafından yazlığın çevresinin kameralar ile donatılarak korunmaya çalışıldığını tespit etti. Yapılan detaylı takiplerde yazlık eve, değişik saatlerde çok sayıda şahsın geldiği belirlendi.

Yazlığı kumarhaneye çevirmişler

Jandarma ekiplerinin, hafta sonu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yazlığa çok sayıda şahsın giriş çıkışı yaptığını fark etmeleri ve içeride kumar oynatıldığından şüphelenmeleri üzerine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu yazlığa operasyon düzenlendi.

Yazlık eve giren Jandarma ekipleri, şüphelileri hazırlanmış iki masada kumar oynarken yakaladı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüphelilerin masaların üzerine koydukları paraları hızlıca ceplerine saklamaya çalıştıkları görüldü. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 35 bin lira, 3 bin Dolar ve 700 Euro para, evin çeşitli yerlerine saklanmış halde iskambil kâğıtları, oyun taşları, kasada gizlenmiş halde 400 adet sahte bandrol ile 1 adet kuru sıkıdan çevirme 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekiplerince sahte bandroller ile ruhsatsız tabancaya adli işlem yapılmak üzere el konuldu.