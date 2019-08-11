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Jandarma’dan sınırda bayram videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 2000 rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolundan, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz" başlığıyla bir video yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 2000 rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolundan, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz" başlığıyla bir video yayımladı. Yayımlanan videoda, Kurban Bayramı’nın ilk gününde, 2 bin rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolunda askerlerin bayramlaşması, kesilen kurban ve vatandaşların karakola ziyareti aktarıldı.

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