HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

Jandarmadan şok baskın, hem Covid-19 hem de kumardan ceza yediler

15.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da bir evde kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kabahatlar Kanunu’na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 32 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çankırı’da bir evde kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye Kabahatlar Kanunu’na muhalefet ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 32 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda H.K. ve E.K. isimli şahıslara ait evde aramalar yapıldı. Ev içerisinde bulunan 14 kişiden 9’unun kumar oynadığı tespit edildi.
Evde bulunan 14 kişiye Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan 21 bin TL, kumar oynadığı tespit edilenlere ise 11 bin 25 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 32 bin 25 lira para cezasının uygulandığı çalışmada ev sahipleri hakkında ’kumar için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayda iskambil kağıtlarına el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Koronavirüsü yenen Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı olduKoronavirüsü yenen Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

AK Parti'den 'yaptırım' kararına sert tepki

Gözleri görmeyen eşeğe ilk önce sopayla vurdu ardından köpeklerini saldı

Korkunç olay! Gözleri görmeyen eşeğe böyle işkence etti

Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları uyguladı? ABD’nin Türkiye yaptırımı nedir? Yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkiler? CAATSA yaptırımları nedir?

ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Bakan Soylu duyurdu (POLSAN emeklileri ne kadar ikramiye alacak?)

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı verilecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.