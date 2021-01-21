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Jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

21.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç gündür il genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç gündür il genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Jandarma ekipleri, devriye attıkları sırada aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek vererek besledi.
Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Jandarma personelimiz tarafından sorumluluk alanımızda bulunan Belyaka Köyü yol ayrımında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, kar yağışı sebebiyle aç kalan sokak hayvanları devriye personelimiz tarafından beslenmiştir” dedi.

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