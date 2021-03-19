Jandarmadan sokak satıcısına uyuşturucu baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan’da “sade, ikisi bir arada, üçü bir arada” gibi şifrelerle sokak sokak dolaşarak uyuşturucu satan zanlıya dedektör köpek Avcı’nın desteğiyle gece yarısı baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır 15 kilo uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Eyüpsultan’da sokak sokak dolaşılarak uyuşturucu pazarlandığı bilgisini aldı.

“Sade, İkisi Bir Arada, Üçü Bir Arada”

Uyuşturucu satıcılarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi için harekete geçen Jandarma ekipleri; yaptıkları istihbarı çalışmalar, teknik ve fiziki takip ile uyuşturucu maddelerin M.Ç. isimli şahıs tarafından piyasada sıkça tüketilen bir hazır kahve markası ile ambalajlanarak “sade, ikisi bir arada, üçü bir arada” şifresiyle Eyüpsultan’da sokak sokak dolaşarak pazarladığını belirledi.