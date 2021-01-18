Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe

Ankara’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Antik Yunan Proto-Grek dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan G.A. ve M.Ş. adlı şahısları

Beypazarı ilçesi Dibecik Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 405 adet bronz sikke, 29 adet bronz takı eşyası, 2 adet mermer minyatür heykel ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi. Antik Yunan Proto-Grek dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlere Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma tarafından el konuldu. 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

