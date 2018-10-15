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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

İstanbul'dan Ankara'ya tarihi eser getirileceği ve satılacağı istihbaratını alan Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 30 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'dan Ankara'ya tarihi eser getirileceği ve satılacağı istihbaratını alan Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 30 parça tarihi eser yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan Ankara'ya tarihi eser getirileceği ve satılacağı istihbaratını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Kahramankazan'da durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 30 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

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