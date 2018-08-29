Jandarmadan tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 otomobil içerisinde Roma dönemine ait 2 bronz heykelcik, 1 kapı tokmağı ile 51 sikke ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Eskişehir- Bozüyük karayolunun 24'üncü kilometresindeki Çukurhisar mevkiinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Roma dönemine ait oldukları değerlendirilen 2 bronz heykelcik, 1 kapı tokmağı ile 51 sikke ele geçirildi. Jandarma ekipleri, her 2 araçta bulunan N.B. (44), A.K. (41), B.Ç. (37), ve N.S.'yi (31) gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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