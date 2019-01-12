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Jandarmadan "tarihi eser" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

* Kaçak kazılarla elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

* Kaçak kazılarla elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. * Ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Haber:Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla tarihi dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 138 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheliler S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K.'nın Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul’da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Tarihi eserleri siyah renkli bir araçla taşıdığını tespit eden jandarma ekipleri, uzun süre takibe alınan aracı Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramalarda aracın bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen 138 parça tarihi eser arasında erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler, kaidelerde yer aldı. 4 şüpheli gözaltına alındı. TARİHİ ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI Öte yandan ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri, eserlerin tümünün 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında müzelik çok değerli eserler olduğunu belirterek, tarihin aydınlatılmasına ışık tutacağını ifade ettiler. Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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