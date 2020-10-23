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Jandarmadan tarihi mezar taşı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 09:46 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir şahsın ele geçirdiği tarihi eseri satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğunu tespit eden jandarma, yaptığı operasyonla şüpheliyi suçüstü yakaladı.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Gökçe köyünde yaşandı.

Jandarmadan tarihi mezar taşı operasyonu

Aksaray’da bir şahsın ele geçirdiği tarihi eseri satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğunu tespit eden jandarma, yaptığı operasyonla şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Gökçe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalımalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarda bir şahsın 50 kilo ağırlığındaki üzerinde eski harf ve rakamların bulunduğu mezar taşını satmak istediği ve müşteri arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.A. (35) isimli şahsı teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler, yaptığı operasyonla şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen tarihi eser incelenmek üzere Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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