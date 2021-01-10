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Jandarmadan tarihi sikke operasyonu

10.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan tarihi sikke operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheliyi Gaziosmanpaşa’da kıskıvrak yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi sikkeleri piyasaya sürmeye çalışan şüpheliyi Gaziosmanpaşa’da kıskıvrak yakaladı. Şahsın çantasında ve iş yerinde yapılan aramada 479 adet bronz, kurşun ve bakır sikke ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde söz konusu tarihi eserlerin A.Ş. isimli şahısta olduğu tespiti edildi. A.Ş.’nin ikametini takibe alan jandarma ekipleri, şahsın evinden çıkıp aracına elinde poşetle geldiğini, poşeti aracın içine sakladığını, sonrasında aracıyla tek başına yola çıktığını gördüler. Jandarma ekipleri, şüpheliyi durması için uyardı. A.Ş. aracı yolun kenarına çektikten sonra jandarma ekiplerinin yaptığı aramada koltuğun altına gizlenen sikkeler, aracın bagajından uzanılarak ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin aracın arka koltuğunun altından çıkan poşetlerde yaptıkları aramalarda 479 adet sikke ele geçirildi. A.Ş., cumhuriyet savcısının talimatlarıyla hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen sikkelerden 470 adedinin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi’ne, 1’inin kurşun Bizans Dönemi mühür baskısı olduğu, 6’sının bakır Osmanlı sikkesi olduğu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde tasnif ve tescile tabi eserlerden oldukları, 2 adet son altı Osmanlı padişahı dönemi bakır sikkenin ise yurt dışına çıkışı yasak eserlerden olduğu belirlendi.

Jandarmadan tarihi sikke operasyonu

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