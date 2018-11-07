Jandarmadan tavuk çiftliğine kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de jandarmanın tavuk çiftliğine düzenlediği baskında kumar oynadıkları belirlenen 91 kişiye, toplam 23 bin 569 lira idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce merkeze bağlı köy olan Akpınar Mahallesi'ndeki F.T.'ye ait tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Baskında kumar oynadıklarını belirlenen 91kişiye, 259'ar lira idari para cezası uygulandı, tavuk çiftliği sahibi F.T. hakkında da soruşturma başlatıldı.
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