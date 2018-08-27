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Jandarmadan tebdili kıyafetle düğünlerde silah denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 17:01 | Son Güncelleme

TOKAT İl Jandarma Komutanlı ekipleri, düğünlerde havaya ateş açılması olaylarına yönelik düzenlediği operasyonda 28 kuru sıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatlı tabanca ele geçirdi.  Köy ve mahallelerde son 9 gün içinde yapılan düğünlere 'tebdili kıyafet' giden Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre alanda durduktan sonra silahla ateş edenleri belirledi.

Jandarmadan tebdili kıyafetle düğünlerde silah denetimi

TOKAT, (DHA) - TOKAT İl Jandarma Komutanlı ekipleri, düğünlerde havaya ateş açılması olaylarına yönelik düzenlediği operasyonda 28 kuru sıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatlı tabanca ele geçirdi.
Köy ve mahallelerde son 9 gün içinde yapılan düğünlere 'tebdili kıyafet' giden Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre alanda durduktan sonra silahla ateş edenleri belirledi. Diğer devriye ekiplerinin düğün alanına gelmesiyle saptananlar hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 28 kuru sıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatlı tabancaya el konuldu. Söz konusu kişilere, meskûn mahalde ateş etmekten adli işlem yapılarak 37 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

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