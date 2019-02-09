HABER

Jandarma’dan terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:24 | Son Güncelleme

Van’da jandarma ekiplerince yapılan terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 7 Şubat 2019 günü saat 06.00’dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve söz konusu şahıslardan 10’u sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış, 4 şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

Jandarma’dan terör operasyonu

Van’da jandarma ekiplerince yapılan terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Yardım Yataklık Etmek” suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik planlı olarak 7 Şubat 2019 günü saat 06.00’dan itibaren eş zamanlı icra edilen operasyon sonucu, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve söz konusu şahıslardan 10’u sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış, 4 şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Araç kovalayan polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralıAraç kovalayan polisler kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı
Emniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimiEmniyetten çocuk ve gençlerin korunması denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da camideki teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Korkunç olay! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.