Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarma Komando ve JÖH birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmaları kış boyunca da devam etti. Eksi 30 dereceye varan soğuklarda, yoğun kar yağışı altında ve sert kış koşullarına rağmen üst üste gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde PKK’nın kış yapılanmasına izin verilmedi. Jandarma Komanda ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018-05 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirildi.

Örgütün barınma alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar; Şırnak’ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt’in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari’nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin’in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman’ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır’ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli’nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan(Munzur), Bingöl’ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis’in Sehi, Manivan, Anadere, Kars’ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kırsal alanlarında da terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar yürütüldü.