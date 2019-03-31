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Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD’ye gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’de PKK/PYD’li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD’ye gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’de PKK/PYD’li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kamyonlarda yapılan aramalarda 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 Doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 Kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK’ya büyük darbe

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